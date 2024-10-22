В Башкирии по программе «Рекрут» обработали 1040 заявлений

Всего было подано 1619 заявок, из которых 1040 уже обработаны, остальные еще рассматриваются. В Уфе поступило 333 заявки, а Ишимбайский район лидирует среди районов.

Чтобы участвовать, волонтеру старше 18 лет нужно привлечь человека, который хочет подписать контракт с Минобороны. Затем они вместе идут в ДОСААФ и военкомат. Как только человек пройдет медкомиссию и начнет службу, волонтер получает свои деньги. Также контрактники получают выплату свыше 1,2 миллиона рублей, а в Уфе — даже 1,3 миллиона.