В Башкирии по программе «Рекрут» обработали 1040 заявлений

В Башкирии заканчивается программа «Рекрут», организованная ДОСААФ. Волонтеры, которые помогают набирать людей на военную службу, получают по 50 тысяч рублей. Напомним, программа стартовала 1 августа.
Всего было подано 1619 заявок, из которых 1040 уже обработаны, остальные еще рассматриваются. В Уфе поступило 333 заявки, а Ишимбайский район лидирует среди районов.
Чтобы участвовать, волонтеру старше 18 лет нужно привлечь человека, который хочет подписать контракт с Минобороны. Затем они вместе идут в ДОСААФ и военкомат. Как только человек пройдет медкомиссию и начнет службу, волонтер получает свои деньги. Также контрактники получают выплату свыше 1,2 миллиона рублей, а в Уфе — даже 1,3 миллиона.
Программа «Рекрут» продлится до 31 октября 2024 года. Для подробностей можно позвонить в ситуационный центр Башкирии по номерам 122 или +7 (347) 218-19-19.
Фото: gorobzor.ru