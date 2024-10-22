Башкирия попала в тройку лидеров по числу сделок с недвижимостью

Также ожидаем принятия во втором чтении Государственной Думой федерального закона, который будет посвящен вопросам обязанности или обязательности государственной регистрации, когда физическое или юридическое лицо возвело объект, у них возникнет обязанность поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право. Вот 26 лет мы прожили в правовом режиме, когда это был заявительный порядок. Хочу поставлю, хочу приду, хочу не приду. То с марта 2025 года ожидается, что это будет обязанность.

Петр Клец, руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан