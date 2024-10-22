Башкирия попала в тройку лидеров по числу сделок с недвижимостью

Башкортостан в тройке лидеров среди российских регионов по числу зарегистрированных сделок с недвижимостью. Об этом сегодня журналистам рассказал руководитель регионального управления Росреестра Пётр Клец.
Также он напомнил, что с 1 марта следующего года владельцам земельных участков в России дадут три года, чтобы они могли освоить свою недвижимость. К примеру, на землях, предназначенных для строительства жилых домов, собственникам необходимо очистить участок от мусора, осушить его, если это нужно, и выровнять рельеф.
В случае неисполнения и бездействия владельцев недвижимости инспекторы Росреестра выписывают предостережение, чтобы в течение полугода исправить ситуацию и выполнить требования законодательства. Глава ведомства рассказал и о запуске национальной системы пространственных данных с января 2025 года. Где любой человек сможет выбирать земельные участки, направлять заявку на её предоставление, готовить схемы расположения, да и просто узнать информацию о недвижимости.