Башкирия попала в тройку лидеров по числу сделок с недвижимостью

Башкортостан в тройке лидеров среди российских регионов по числу зарегистрированных сделок с недвижимостью. Об этом сегодня журналистам рассказал руководитель регионального управления Росреестра Пётр Клец.

Также он напомнил, что с 1 марта следующего года владельцам земельных участков в России дадут три года, чтобы они могли освоить свою недвижимость. К примеру, на землях, предназначенных для строительства жилых домов, собственникам необходимо очистить участок от мусора, осушить его, если это нужно, и выровнять рельеф.

В случае неисполнения и бездействия владельцев недвижимости инспекторы Росреестра выписывают предостережение, чтобы в течение полугода исправить ситуацию и выполнить требования законодательства. Глава ведомства рассказал и о запуске национальной системы пространственных данных с января 2025 года. Где любой человек сможет выбирать земельные участки, направлять заявку на её предоставление, готовить схемы расположения, да и просто узнать информацию о недвижимости.

Также ожидаем принятия во втором чтении Государственной Думой федерального закона, который будет посвящен вопросам обязанности или обязательности государственной регистрации, когда физическое или юридическое лицо возвело объект, у них возникнет обязанность поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право. Вот 26 лет мы прожили в правовом режиме, когда это был заявительный порядок. Хочу поставлю, хочу приду, хочу не приду. То с марта 2025 года ожидается, что это будет обязанность.

Петр Клец, руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан
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