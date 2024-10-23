В Уфе закрывают Шакшинский мост

Жителям и гостям Уфы напомнили о полном закрытии движения на Шакшинском мосту.
Мост закроют сегодня, 23 октября, в 20:00. Движение будет перекрыто до 24 ноября. Строители будут соединять левую и правую части моста в единое целое. Запланированы сварочные и монтажные работы.
В период перекрытия изменена схема движения муниципальных маршрутов. Также будет доступен речной паром на переправе «Князево». Она будет работать с 08.00 до 18.00, но для дежурных экстренных машин она доступна круглосуточно
Кроме этого, желающие могут воспользоваться электричкой. Работа общественного транспорта интегрирована под движение городской электрички и подвоз пассажиров будет осуществляться прямо к станции Шакша автобусами №35к, №221, №225.
Водители, пользующиеся личным автотранспортом, во время перекрытия моста из микрорайона Шакша и других прилегающих населенных пунктов до центра города могут доехать по альтернативной объездной дороге — федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.