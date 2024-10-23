Власти Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности

В республике перед пожароопасным периодом усилят профилактическую работу с населением. Тему обсудили в Правительстве Башкортостана на заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По статистике, в зимний период наблюдается значительный рост количества пожаров и смертности. К несчастным случаям приводят неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. По итогам заседания были определены дополнительные меры по снижению числа пожаров.

Также участники доложили о ситуации по развитию комплекса «Безопасный город». Сейчас в системе – более 4 тысяч камер видеонаблюдения. С течением времени они выходят из строя, и вопрос восстановления неисправного оборудования является одним из важных.