В Кушнаренковском районе отремонтировали дорогу к СНТ

330 метров долгожданной подъездной дороги к СНТ отремонтировали в Кушнаренковском районе. Она рассчитана на четыре садовых товарищества, среди которых СНТ «Мечта», «Реклама», «Стрела» и «Торнобас» – всего более 250 участков, в том числе и круглогодичного проживания.

Садовые товарищества образовались еще в 1989 году. Но нормальной асфальтированной дороги все эти годы не было, садоводы добирались к своим участкам по полю. В 2024 году муниципалитет приступил к ремонтным работам, на реализацию проекта было выделено более 1 млн 700 тыс. рублей.

Общая протяжённость подъездных дорог к садовым товариществам в Башкортостане – 1,5 тысячи км, из них более тысячи являются бесхозными. По поручению главы региона ведется работа по постановке этих дорог на баланс муниципалитета, чтобы республика могла направить средства на их модернизацию. Стоит отметить, что в 2024 году обновляют 20 дорог протяженностью более 26 км, которые обеспечивают проезд к 72 садовым некоммерческим товариществам в Уфе, Кумертау, Иглинском, Кармаскалинском, Белебеевском, Чишминском, Уфимском и Кушнаренковском районах. На эти цели из бюджета республики выделили 150 млн рублей, ремонтные работы планируют завершить до конца года.