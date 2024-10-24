Уфа запускает новые международные авиарейсы

В Уфе запускают дополнительные международные авиарейсы. Пресс-служба аэропорта города сообщает, что авиакомпания «Азимут» увеличивает количество рейсов по трем направлениям: в Самарканд, Ереван и Тбилиси.

С 28 октября рейсы в Самарканд будут выполняться по понедельникам и пятницам. Начиная с 29 октября, по вторникам также добавятся рейсы в Ереван и Тбилиси. При этом прежние полеты останутся в расписании.