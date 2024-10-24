Жителей Башкирии осудили за насилие и оскорбление полиции

Стерлитамакский городской суд вынес приговоры за оскорбление и насилие в отношении полицейских. Пресс-служба МВД республики сообщила о нескольких уголовных делах за такой проступок.

Одного из осуждённых, который находился в алкогольном опьянении, признали виновным в том, что он ударил ножом своего друга и угрожал полицейским. В результате ему дали срок за тяжкое причинение вреда здоровью и угрозы представителям власти.

Другой фигурант дела, также под воздействием алкоголя, ударил сотрудника ДПС и был оштрафован на 30 тысяч рублей. Третий осуждённый оскорблял и угрожал патрульным с топором, за что получил условный срок — 1 год и 6 месяцев.