Айнур Биргалин вновь избран председателем ДУМ Башкирии

Председателем Духовного управления мусульман республики вновь избран Айнур Биргалин. Голосование состоялось сегодня на девятом съезде ДУМ республики. Участие в собрании принял Глава Башкортостана.

Радий Хабиров поблагодарил собравшихся за работу по сохранению духовных ценностей и отметил, что в республике проживает более двух миллионов этнических мусульман, духовное управление объединяет 856 общин и является одним из самых крупных в стране. Вся деятельность мусульманской уммы Башкортостана, подчеркнул Радий Хабиров, направлена на укрепление многовековых традиций ислама, дружбы народов, просвещение, воспитание подрастающего поколения.

Наши духовные лидеры стоят на единых позициях в поддержке исторических решений руководства страны, активно участвуют в общественных проектах республики. Вместе с представителями других традиционных конфессий вы противостоите идеям экстремизма и ксенофобии, чуждым классическому исламу религиозным течениям. Хочу искренне поблагодарить всех вас за достойный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание молодёжи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельно поблагодарил Радий Хабиров представителей Духовного управления мусульман за активное участие в сборе гуманитарных грузов для наших земляков в зону СВО, мирного населения Донбасса, за поддержку граждан, детей палестинского Сектора Газа, а также жителей российских регионов оказавшихся в трудной ситуации. После своего выступления глава региона вручил имам-хатыбам нескольких мечетей государственные награды.

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