Айнур Биргалин вновь избран председателем ДУМ Башкирии

Председателем Духовного управления мусульман республики вновь избран Айнур Биргалин. Голосование состоялось сегодня на девятом съезде ДУМ республики. Участие в собрании принял Глава Башкортостана.
Радий Хабиров поблагодарил собравшихся за работу по сохранению духовных ценностей и отметил, что в республике проживает более двух миллионов этнических мусульман, духовное управление объединяет 856 общин и является одним из самых крупных в стране. Вся деятельность мусульманской уммы Башкортостана, подчеркнул Радий Хабиров, направлена на укрепление многовековых традиций ислама, дружбы народов, просвещение, воспитание подрастающего поколения.
Отдельно поблагодарил Радий Хабиров представителей Духовного управления мусульман за активное участие в сборе гуманитарных грузов для наших земляков в зону СВО, мирного населения Донбасса, за поддержку граждан, детей палестинского Сектора Газа, а также жителей российских регионов оказавшихся в трудной ситуации. После своего выступления глава региона вручил имам-хатыбам нескольких мечетей государственные награды.