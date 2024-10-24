Айнур Биргалин вновь избран председателем ДУМ Башкирии

Председателем Духовного управления мусульман республики вновь избран Айнур Биргалин. Голосование состоялось сегодня на девятом съезде ДУМ республики. Участие в собрании принял Глава Башкортостана.

Радий Хабиров поблагодарил собравшихся за работу по сохранению духовных ценностей и отметил, что в республике проживает более двух миллионов этнических мусульман, духовное управление объединяет 856 общин и является одним из самых крупных в стране. Вся деятельность мусульманской уммы Башкортостана, подчеркнул Радий Хабиров, направлена на укрепление многовековых традиций ислама, дружбы народов, просвещение, воспитание подрастающего поколения.

Наши духовные лидеры стоят на единых позициях в поддержке исторических решений руководства страны, активно участвуют в общественных проектах республики. Вместе с представителями других традиционных конфессий вы противостоите идеям экстремизма и ксенофобии, чуждым классическому исламу религиозным течениям. Хочу искренне поблагодарить всех вас за достойный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание молодёжи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан