Из Уфы в зону СВО отправился 136-й гумконвой

Буквально за четыре месяца наши предприятия запустили первое в России производство по изготовлению двигателей БПЛА. По поручению Радия Фаритовича в кратчайшие сроки было организовано это производство. На сегодня мы производим более 500 дронов для наших ребят на СВО.

Александр Шельдяев, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан