Из Уфы в зону СВО отправился 136-й гумконвой

Адресная помощь для военнослужащих из Башкортостана и жителей Курской области. Из Уфы на Донбасс сегодня отправился 136-й по счёту гуманитарный конвой. Проводить колонну приехали глава республики и заместитель министра обороны России, председатель госфонда «Защитники Отечества», которая находится с рабочим визитом в Уфе. Перед отправкой Радий Хабиров и Анна Цивилёва пообщались с водителями, которые доставят груз до места назначения.
В состав груза вошли 22 автомобиля, в том числе два грузовых «Урала». Помимо этого, в зону проведения СВО Башкортостан отправил пиломатериалы, средства радиоэлектронной борьбы, одежду, продукты питания. Одним из ценных грузов стали беспилотники, которые производятся на территории нашей республики. Кстати, за последние два месяца на СВО отправили более полутора тысяч БПЛА.