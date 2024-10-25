На Уфимской колоннаде возобновятся световые шоу

По информации мэрии Уфы, колоннада быстро стала популярной среди жителей и туристов города. Напомним, официальное открытие состоялось 10 октября перед Днем Республики, в честь дружбы Башкирии и Абхазии на набережной реки Белой.
С 26 октября возобновятся светомузыкальные представления, которые будут сопровождаться гимнами России, Башкортостана и Абхазии. Шоу начнется в 20:00 и продлится 7 минут.
Подсветка колоннады будет активирована одновременно с включением наружного освещения, говорится в сообщении.
Фото: bashinform.ru