На дорогах Башкирии проходит профилактическое мероприятие «Негабарит»

С начала года в республике составлено более 520 административных материалов нарушений правил перевозки большегрузами и крупногабаритным транспортом. Сумма штрафов составила свыше 10 млн рублей. Данные приводит территориальное управление Ространснадзора.

Сейчас в регионе проходит профилактическое мероприятие «Негабарит». На дорогах федерального и республиканского значения устанавливают мобильные пункты весогабаритного контроля. Цель такой профилактики – предупреждение нарушений, обеспечения сохранности дорог, сооружений и ограждений.