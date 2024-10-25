На дорогах Башкирии проходит профилактическое мероприятие «Негабарит»

С начала года в республике составлено более 520 административных материалов нарушений правил перевозки большегрузами и крупногабаритным транспортом. Сумма штрафов составила свыше 10 млн рублей. Данные приводит территориальное управление Ространснадзора.
Сейчас в регионе проходит профилактическое мероприятие «Негабарит». На дорогах федерального и республиканского значения устанавливают мобильные пункты весогабаритного контроля. Цель такой профилактики – предупреждение нарушений, обеспечения сохранности дорог, сооружений и ограждений.
Одной из точек операции стала трасса М-5 рядом с поворотом на Улу-Теляк. За короткий период было выявлено несколько грузовиков, которые двигались с перегрузом. Но все-таки многие водители стараются соблюдать правила.