В Уфе для близких погибших бойцов СВО провели встречу клуба «Своя семейная гостиная»

В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча клуба «Своя семейная гостиная». Перед родителями, женами погибших бойцов выступил Герой Советского Союза, монах Киприан.
В миру Валерий Бурков, прошел Афганистан, потерял обе конечности, пережил три клинические смерти, после таких испытаний он выжил и начал политическую карьеру – был советником Президента России. Спустя некоторое время принял постриг. Монах Киприан пообщался с семьями погибших воинов и поддержал их психологически, сказав нужные слова.