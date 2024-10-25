В Уфе для близких погибших бойцов СВО провели встречу клуба «Своя семейная гостиная»

Надо помнить, что мы все помрем рано или поздно. А смерти нет. Любой верующий человек знает, что есть жизнь после смерти. Об этом надо помнить. А если есть жизнь после смерти, значит, рано или поздно мы встретимся с теми, кто ушел в ту жизнь, кто погиб на войне. Мы с ними обязательно встретимся, сейчас пока просто разлука.

монах Киприан