В Уфе для близких погибших бойцов СВО провели встречу клуба «Своя семейная гостиная»

В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча клуба «Своя семейная гостиная». Перед родителями, женами погибших бойцов выступил Герой Советского Союза, монах Киприан.

В миру Валерий Бурков, прошел Афганистан, потерял обе конечности, пережил три клинические смерти, после таких испытаний он выжил и начал политическую карьеру – был советником Президента России. Спустя некоторое время принял постриг. Монах Киприан пообщался с семьями погибших воинов и поддержал их психологически, сказав нужные слова.

Надо помнить, что мы все помрем рано или поздно. А смерти нет. Любой верующий человек знает, что есть жизнь после смерти. Об этом надо помнить. А если есть жизнь после смерти, значит, рано или поздно мы встретимся с теми, кто ушел в ту жизнь, кто погиб на войне. Мы с ними обязательно встретимся, сейчас пока просто разлука.

монах Киприан
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