В Уфе прошла конференция, посвященная истории борьбы с ВИЧ

В Уфе состоялась Республиканская научно-практическая конференция «ВИЧ-инфекция. История. Настоящее. Взгляд в будущее». Мероприятие, приуроченное к 35-летию Республиканского центра СПИД, объединило врачей и ведущих специалистов по ВИЧ-инфекции.

Приглашённые гости поделились с коллегами из Башкортостана своими практиками и знаниями по вопросам диагностики. В рамках конференции подняли актуальные вопросы, связанные с последними новостями в лечении пациентов, обсудили противодействие ВИЧ и СПИДу, а также реализацию плана по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С.