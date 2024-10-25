Радию Хабирову показали достижения Евразийского НОЦ

Детали для человекоподобных роботов, искусственная аорта и беспилотный наблюдатель для железнодорожников. Радий Хабиров посетил выставку достижений коллективов Евразийского НОЦ. Глава республики поздравил ученых с пятилетием центра и ознакомился с разработками. Экспозицию организовали на площадке Межвузовского студенческого кампуса в рамках форума «Наука и индустрия. Стратегия-2030». Свою деятельность под эгидой центра ведут шесть вузов: УУНиТ, УГНТУ, БГМУ, БашГАУ, БГПУ имени Акмуллы, Сколковский институт науки и технологий, а также научные организации и предприятия. В производство передано уже более 470 передовых технологий и инновационных продуктов.

Речь о новом проекте Сбербанка. Человекоподобный робот. Сейчас идёт своего рода технологическая гонка. Мировые компании пытаются разработать антропоморфного помощника. И российский прототип свои первые шаги делает, в том числе благодаря и уфимским специалистам. Ученые Передовой инженерной школы «Моторы будущего» разработали сервопривод бедра.

Всё это идёт под эгидой Евразийского научно-образовательного центра. Достижения вузов, входящих в НОЦ, представили на площадке Межвузовского студенческого кампуса в рамках форума «Наука и индустрия. Стратегия-2030». Кажется, это выставка будущего, на деле — технологичного сегодня. Так, разработки ученых лаборатории БГМУ уже спасают жизни.

Это прототип реальной аорты сердца человека. При аневризме пациенту необходима установка стент-графта. Но аорта — это сложное строение с ответвлениями сосудов, которые у каждого расположены по-своему. И подобрать стент-графт нужно точно. Раньше пациенту проводили компьютерную томографию с контрастом, отправляли данные на завод и ждали до полугода. Сейчас же ученые могут напечатать аорту каждого человека, а уже затем врачи используют её для навигации и правильной установки стент-графта.

Сейчас ученые проводят комплексы испытаний керамических материалов, которые будут использоваться в реконструктивной хирургии. Тем временем сотрудники лаборатории селекционно-генетических и молекулярно-клеточных технологий вывели новые сорта картофеля, лука и клевера, приспособленные к погодным условиям девяти регионов Уральского округа. А студенческо-конструкторское бюро создало беспилотник для мониторинга дефектов железнодорожной инфраструктуры.

И это лишь малая часть разработок башкирских ученых. В числе ключевых направлений работы Евразийского НОЦ — цифровая и «зелёная» химия, энергетика, передовые производственные технологии и инжиниринг, биомедицина и генетика.

НОЦ – это управляющая компания, которая является координатором, организатором исследований. Когда мы его создавали, научная общественность, руководители вузов смотрели на НОЦ с некоторым недоверием. Сейчас уже все видят, что это эффективно работающая структура. Через неё мы в том числе финансируем различные научные проекты. Первые пять лет деятельности центра стали периодом эффективной работы. Поздравляем все его научные коллективы с хорошими результатами и знаменательной датой организации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан