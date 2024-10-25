В Уфе прошла обзорная экскурсия для людей с ОВЗ

Это апробация проекта, рожденного в рамках всероссийского форума «Ломая барьеры». Среди гостей экскурсии — 14 человек — незрячие и слабовидящие, а также один инвалид, передвигающийся на коляске. Экскурсовод рассказала о достопримечательностях столицы с помощью аудиогида.
Для турпоездки был предоставлен автобус «Башавтотранс», который оснащен пандусом. Гости посетили несколько мест, по итогам экскурсии, с учетом пожеланий экскурсантов, сформируют маршрутный лист, удобный для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также деловая и культурная часть форума проходила в Конгресс-холле. Мероприятие стартовало накануне. Его основная задача — помощь маломобильным гражданам. Сегодня прошли круглые столы, мастер-классы и семинары, посвященные теме. Форум насыщен и культурными мероприятиями. Сегодня, к примеру, наградили победителей конкурса чтецов среди детей и подростков с ОВЗ, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Мустая Карима.