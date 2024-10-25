В Уфе прошла обзорная экскурсия для людей с ОВЗ

Это апробация проекта, рожденного в рамках всероссийского форума «Ломая барьеры». Среди гостей экскурсии — 14 человек — незрячие и слабовидящие, а также один инвалид, передвигающийся на коляске. Экскурсовод рассказала о достопримечательностях столицы с помощью аудиогида.

Для турпоездки был предоставлен автобус «Башавтотранс», который оснащен пандусом. Гости посетили несколько мест, по итогам экскурсии, с учетом пожеланий экскурсантов, сформируют маршрутный лист, удобный для людей с ограниченными возможностями здоровья.