РЦК Башкирии сертифицирован в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда Башкортостана успешно прошел ежегодную процедуру сертификации. Работу региональной команды оценивали представители федерального центра, экономического блока правительств Оренбургской и Кировской областей, Удмуртской республики, а также руководители проектов РЦК этих регионов.

Эксперты побывали на учебной площадке «Фабрика процессов». Именно там более 1000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» получили реальный опыт применения инструментов бережливого производства. Также специалисты ознакомились с производственными показателями двух предприятий Уфы. Одно из них выпускает оборудование для реабилитации. Вторая компания занимается производством дверей.