В Уфе летчики-космонавты посетили «Башкирскую медовню»

Именно там и готовят сладкое лакомство для космоса. Его поставляют на специальный завод в Бирюлёво, где пакуют в тюбики и отправляют в Международную космическую станцию.

Героев космоса знакомят с угощением еще до полета. Во время длительной подготовки космонавтам дают его в качестве дополнительного питания. Башкирское лакомство уверенно вписалось в космическое пространство. Уже более 20 лет мёд входит в обязательное меню космонавтов.

Также Герои России и Советского Союза побывали в аэродроме «Забельский». Летчикам-космонавтам показали авиационный ангар 1934 года постройки. Там на следующий год планируют сделать капремонт, а также возвести новый ангар и обустроить взлетную полосу.