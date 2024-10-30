«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы в Египет

«Уральские авиалинии» в сотрудничестве с крупнейшими российскими туроператорами запускает чартерные рейсы в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полёты начнутся с 5 ноября.

Фото №1 - «Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы в Египет

Рейсы будут выполняться один раз каждые 10-11 дней. Вылеты из Уфы запланированы на 11:35 по местному времени, а длительность полёта составит 6 часов 15 минут.

Для данного направления будут использоваться самолёты Airbus A321, которые вмещают 236 пассажиров.

Также стоит отметить, что прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх продолжают выполнять авиакомпании «AL MASRIA», «Azur Air» и «Россия».

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