«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы в Египет

«Уральские авиалинии» в сотрудничестве с крупнейшими российскими туроператорами запускает чартерные рейсы в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полёты начнутся с 5 ноября.
Рейсы будут выполняться один раз каждые 10-11 дней. Вылеты из Уфы запланированы на 11:35 по местному времени, а длительность полёта составит 6 часов 15 минут.
Для данного направления будут использоваться самолёты Airbus A321, которые вмещают 236 пассажиров.
Также стоит отметить, что прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх продолжают выполнять авиакомпании «AL MASRIA», «Azur Air» и «Россия».