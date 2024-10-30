В Башкирии завершается «Бизнес-тур «От А до Я»

Панельная дискуссия в формате «открытой студии», мастер-классы, нетворкинг и консультации по мерам господдержки. У бизнес-тура в этом году – новая концепция. На этом мероприятии есть возможность расширить круг профессиональных контактов, установить деловые связи с предпринимателями и самозанятыми из других городов и районов республики.

Этот проект объединяет активных бизнесменов, желающих поделиться опытом и стремлениями, предоставляет возможности для кооперации. Участников в этом году намного больше – порядка двух тысяч.