В Башкирии завершается «Бизнес-тур «От А до Я»

Панельная дискуссия в формате «открытой студии», мастер-классы, нетворкинг и консультации по мерам господдержки. У бизнес-тура в этом году – новая концепция. На этом мероприятии есть возможность расширить круг профессиональных контактов, установить деловые связи с предпринимателями и самозанятыми из других городов и районов республики.
Этот проект объединяет активных бизнесменов, желающих поделиться опытом и стремлениями, предоставляет возможности для кооперации. Участников в этом году намного больше – порядка двух тысяч.
Организатором мероприятия выступил Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики. Бизнес-тур охватил все муниципальные образования Башкортостана. В этом году осуществили пять выездов в города и районы. На сегодня этот – завершающий.