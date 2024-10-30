В Башкирии появится новый туристический комплекс

Сегодня, 30 октября, в Чишминском районе состоялось выездное рабочее совещание с участием Главы Башкирии. Участники обсудили строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций. После активной дискуссии Радий Хабиров поделился мыслями о создании нового туристического комплекса с журналистами ИА «Башинформ».
– Радий Фаритович, строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций – очень амбициозный проект, который требует, помимо больших финансовых вливаний, и каких-то ярких, креативных решений. Каким вы видите итоговый вариант этого объекта?
– Думаю, в итоге, после всех проектно-изыскательских, строительных работ, здесь появится большой научно-культурный туристический комплекс. В него войдут Евразийский музей кочевых цивилизаций, Центр башкирской лошади, отель «Кочевник», визит-центр. И это очень многофункциональная история: научная, культурная история, если хотите, политическая история. Кстати, тут недалеко расположен и парк «Патриот» с выставкой военной техники. То есть каждый может найти себе тему по душе.
– Такие проекты требуют постоянного внимания, координации всех заинтересованных сторон и, конечно, больших финансовых вливаний…
– Безусловно. Поэтому мы и проводим выездные совещания, чтобы на месте, с привязкой к территории обсуждать планы. А планы у нас какие? В следующем году начнем земляные работы по строительству самого музея. Это 27 тысяч квадратных метров, представляете, какой большой объем? Также сегодня приняли решение о выделении средств на проектирование Центра башкирской лошади. Подготовка проектной документации займет год, то есть к строительству приступим в 2026 году. Сейчас ищем финансовую схему, есть три варианта: либо участие в программе Минэкономразвития России, либо концессионное соглашение, либо частный инвестор (по спа-отелю «Кочевник»). Планируем ввести эти три объекта, флагманский из которых, конечно, здание музея.
– Этот проект – часть программы по развитию внутреннего туризма республики?
– Конечно. Мы уже сейчас видим несомненный успех нашего визит-центра. Представьте, за четыре месяца его посетили 80 тысяч человек. Для понимания: в музее «Шульган-Таш», который тоже прекрасен, побывали за год 100 тысяч. А тут за четыре месяца – 80 тысяч. Почему? Очень большое преимущество, – близость к Уфе. Евразийский музей кочевых цивилизаций стоит на федеральной трассе, люди посещают его и специально, и просто, проезжая мимо. Можно что угодно понастроить, но какой смысл, если люди не будут приезжать? Думаю, здесь будет большой поток и местных, и приезжих туристов.
– Вы довольны тем, как продвигается работа?
– Скажем так – она идет по плану. Знаете, терпения нужно набираться и прогнозировать на будущее, вперед. Для реализации запланированного понадобится не один миллиард рублей.
Фото: ИА «Башинформ».