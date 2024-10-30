В Башкирии появится новый туристический комплекс

– Конечно. Мы уже сейчас видим несомненный успех нашего визит-центра. Представьте, за четыре месяца его посетили 80 тысяч человек. Для понимания: в музее «Шульган-Таш», который тоже прекрасен, побывали за год 100 тысяч. А тут за четыре месяца – 80 тысяч. Почему? Очень большое преимущество, – близость к Уфе. Евразийский музей кочевых цивилизаций стоит на федеральной трассе, люди посещают его и специально, и просто, проезжая мимо. Можно что угодно понастроить, но какой смысл, если люди не будут приезжать? Думаю, здесь будет большой поток и местных, и приезжих туристов.