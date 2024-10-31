В Стерлитамаке реконструировали школьный спортзал

Вклад в будущие победы. Башкирская содовая компания выделила 28 миллионов рублей на реконструкцию спортивного зала в школе №7 города Стерлитамака. Помимо ремонтных работ, для школьников также был закуплен необходимый инвентарь.

Образовательное учреждение осталась без спортзала в конце 2020 года. Помещение было в аварийном состоянии. Дети занимались в школьном дворе или в коридорах. Сейчас у них появилось удобное, безопасное и комфортное помещение для занятий спортом площадью более 300 квадратных метров.