Школьники из Уфы приняли участие в шоу «Умнее всех»

Два школьника из Уфы приняли участие в пятом выпуске третьего сезона интеллектуального шоу «Умнее всех».

Свои силы и знания в эфире не побоялись показать 15-летняя Галия Авальбаева и 14-летний Искандер Аминев. Галия изучает биологию и экологию, мечтает стать специалистом в области естественных наук. Искандер — знаток двадцатого века и лучший ученик 2020 года в своей гимназии.

31 октября зрители смогут понаблюдать, как одаренные школьники от 10 до 15 лет проходят полосу интеллектуальных препятствий, которая состоит из четырёх раундов. Победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.