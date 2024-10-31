«Госуслуги» призывают пользователей перенести почту с Gmail

На зарегистрированную почту пользователей приходят важные письма, среди которых и восстановление паролей. Ранее компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Госуслуги» не могут гарантировать, что эта функция продолжит работать на уже зарегистрированных аккаунтах.