«Госуслуги» призывают пользователей перенести почту с Gmail

Пользователям «Госуслуг» предлагают перенести почту с Gmail на любую другую платформу. Соответствующие уведомления портал начал рассылать 30 октября.
На зарегистрированную почту пользователей приходят важные письма, среди которых и восстановление паролей. Ранее компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Госуслуги» не могут гарантировать, что эта функция продолжит работать на уже зарегистрированных аккаунтах.
Пользователям предлагается заменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из таких вариантов может сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».
Фото: iz.ru