Банк Уралсиб снова повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 5,80 – 10,30% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.