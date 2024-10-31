В Уфе ушла из жизни ветеран башкирского радио Нурия Абдуллина

В Уфе не стало ветерана башкирского радио, журналиста, певицы, композитора, заслуженного работника культуры Башкортостана Нурии Абдуллиной. Долгие годы она боролась с тяжелой болезнью.

С 1996 года Нурия Насибулловна вела радиопрограммы. Одной из самых рейтинговых стала передача «Гость». Прославилась Нурия Абдуллина и как певица, самодеятельный композитор, исполнитель башкирских народных песен. Коллектив телерадиокомпании «Башкортостан» разделяет горечь утраты с родными Нурии Насибулловны. Прощание с ветераном радио состоится завтра, 1 ноября, в 10 часов утра у здания телерадиокомпании «Башкортостан».