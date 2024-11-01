В Башкирии проходит смена Международной аэрокосмической школы

Примерить костюм космонавта и пообщаться с теми, кто покорил космос. В Башкортостане продолжает свою работу Международная аэрокосмическая школа. Более 40 ребят из разных регионов России и зарубежья съехались в парк «Патриот».

Это призеры и победители олимпиады на кубок имени Гагарина, олимпиады по воздухоплаванию имени Можайского и совместного чемпионата МГУ и Роскосмоса. Возраст участников мероприятия – от 13 до 25 лет. Здесь не только школьники, но и студенты ссузов и вузов. Мероприятие организуется с 2010 года, в парке «Патриот» оно проходит во второй раз.