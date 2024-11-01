В Баймаке реконструируют парк имени Салавата Юлаева

В Баймаке продолжается реконструкция парка имени Салавата Юлаева. Первый этап проекта «Вольный берег» уже подходит к концу. Готово основание фонтана, строители устанавливают освещение и укладывают брусчатку, заасфальтированы беговые и прогулочные дорожки, обустроен пирс.

В дальнейшем его соединят с Воздушным мостом. Это изюминка проекта. С него откроется вид на Черную гору и реку Таналык. Проект реализуется на федеральный грант, выигранный на всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В следующем году в парке обустроят спортивную зону с раздевалкой и туалетами, универсальную площадку для игры в хоккей и мини-футбол, скейт-парк.