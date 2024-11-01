Жители плетут маскировочные сети для СВО

Каждая маскировочная сеть — это не просто изделие, а шанс спасти жизнь. В Молодежном центре села Шаран активно функционирует филиал волонтерского клуба «Узелок Победы», который был основан в октябре 2022 года в Доме культуры деревни Дмитриева Поляна. Этот клуб объединил неравнодушных людей, которые занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением костюмов «Леший».

Интерес к деятельности клуба растет с каждым годом. В этом году к ним присоединились жители других деревень и сел района. Поскольку место в Доме культуры стало недостаточным для всех желающих, по инициативе главы поселения Ильгама Галиева и руководителя клуба Ильверы Напалковой был открыт новый филиал в Молодежном центре села Шаран.

Там свои первые маскировочные сети начали делать воспитатели детского сада «Теремок», ученики 7-8 классов школы села Акбарисово и сотрудники местного предприятия «Тепловик». Директор этого предприятия Динар Шакиров выделил 40 тысяч рублей для покупки ткани.

За время работы нового филиала было сплетено 1050 квадратных метров маскировочных сетей и изготовлено два костюма «Леший». В целом, за всю историю клуба «Узелок Победы», изготовлено более 5000 квадратных метров сетей и 18 костюмов. Это действительно большая работа!

Ильвера Напалкова подчеркнула, что клуб смог значительно увеличить объем работы. Каждая маскировочная сеть имеет реальную ценность для солдат. В этом году был организован мастер-класс по плетению сетей для жителей нижнезаитовцев, которые теперь работают самостоятельно. Также предприниматель Гульназ Халиловна Султанова выделила 50 банных мочалок для бойцов.

Специальная благодарность выражена Василию Дмитриеву, который организует сбор средств для покупки материалов на создание маскировочных сетей в группе «Наратасты. Сбор для СВО» в WhatsApp. Клуб активно сотрудничает с ним.

В Молодежный центр приходят не только волонтеры, но и родные участников специальной военной операции. Альфия Валиуллина из Шарана говорит, что хочет помочь тем, кто служит, и надеется, что ее маскировочная сеть сможет спасти чью-то жизнь.

Галина Тихонова, которая участвует в клубе с октября 2022 года, делится своей личной трагедией: ее брат погиб в армии 50 лет назад, но она считает, что надежная поддержка и помощь боевым товарищам очень важна.

С приближением зимы волонтеры уже подготовили белые, пепельные и серые материалы для продолжения своей работы.