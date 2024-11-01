В Башкирии построят новый складской центр

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас». На нём поддержку получили новые инициативы в промышленности и сельском хозяйстве. Так, в Чишминском районе появится складской распределительный центр площадью почти 190 тыс. кв. метров. В конце следующего года он будет запущен, появятся тысячи рабочих мест.

Также компания «Башстройтранс» намерена построить в Уфе цех по выпуску вибропрессованных изделий из бетона. Это позволит удовлетворить потребности предприятий строительного комплекса. Кроме того, в Мелеузе появится новый элеватор, будет реконструирован комбикормовый завод. Ввод этих объектов в эксплуатацию позволит нарастить производство сельскохозяйственных кормов до 200 тысяч тонн в год.