В Башкирии открылся первый экодом

Город Благовещенск активно развивается в части экологии, повышении экологической культуры населения. Здесь работает крупное предприятие «Сибур», которое в Российской Федерации является одним из лидеров в части формирования экологической культуры и использования вторичных ресурсов в собственном производстве.

Нияз Фазылов, и. о. министра природопользования и экологии Республики Башкортостан