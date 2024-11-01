В Башкирии открылся первый экодом

В центре Благовещенска открылся первый в республике экодом. Это общественное пространство, куда можно приносить сырье из пластика для переработки, а еще получить знания и разобраться в вопросе сортировки отходов. Проект реализовали при поддержке предприятия «Сибур-Полиэф».
Новая точка притяжения для людей всех возрастов появилась на карте Благовещенска. Любой желающий сможет прийти и сдать сюда пластиковые бутылки и крышки. Последние можно измельчить и дать материалу новую жизнь, например, в виде брелка.
Экодом — первое в регионе общественное пространство, где благовещенцы смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать многое о сохранении окружающей среды. Объект появился благодаря предприятию «Сибур-Полиэф». Компания достигла рекорда: собранные по всей стране 2 млрд пластиковых бутылок были переработаны в гранулы. К слову, они подходят для изготовления пищевых упаковок.
Проект призван научить людей ответственно подходить к вопросу раздельного сбора мусора. Еще снижать нагрузку на окружающую среду и развивать экономику замкнутого цикла в Башкортостане.
Также во время открытия центра представители компании, Минэкологии и местной власти подписали документ о сотрудничестве. В Благовещенске на пятидесяти двух площадках для твердых отходов установят контейнеры, чтобы жители могли сдавать ПЭТ-пластик на переработку и вносить свой вклад в защиту природы.