В Башкирии открылся первый экодом

В центре Благовещенска открылся первый в республике экодом. Это общественное пространство, куда можно приносить сырье из пластика для переработки, а еще получить знания и разобраться в вопросе сортировки отходов. Проект реализовали при поддержке предприятия «Сибур-Полиэф».

Новая точка притяжения для людей всех возрастов появилась на карте Благовещенска. Любой желающий сможет прийти и сдать сюда пластиковые бутылки и крышки. Последние можно измельчить и дать материалу новую жизнь, например, в виде брелка.

Аппарат нужен для расплавления пластика, в него входят две половинки — это называется пресс-форма. Ты помещаешь в этот аппарат, туда входит жидкий пластик, и в итоге получается вот такая продукция.

Вениамин Недбальский, студент Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа

Экодом — первое в регионе общественное пространство, где благовещенцы смогут поучаствовать в мастер-классах и узнать многое о сохранении окружающей среды. Объект появился благодаря предприятию «Сибур-Полиэф». Компания достигла рекорда: собранные по всей стране 2 млрд пластиковых бутылок были переработаны в гранулы. К слову, они подходят для изготовления пищевых упаковок.

Мы решаем две задачи: экологичную и, второе, чтобы обеспечить себя сырьём, исходя из бережного отношения к сырью граждан. Чтобы создавать условия для образования правильного сырья, на основе которого мы работаем и в целом, которое будет позволять создавать мир чище, чем сейчас.

Павел Романенко, генеральный директор предприятия «Сибур-Полиэф»

Проект призван научить людей ответственно подходить к вопросу раздельного сбора мусора. Еще снижать нагрузку на окружающую среду и развивать экономику замкнутого цикла в Башкортостане.

Фото №1 - В Башкирии открылся первый экодом

Город Благовещенск активно развивается в части экологии, повышении экологической культуры населения. Здесь работает крупное предприятие «Сибур», которое в Российской Федерации является одним из лидеров в части формирования экологической культуры и использования вторичных ресурсов в собственном производстве.

Нияз Фазылов, и. о. министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Это самый первый дом в республике Башкортостан, и здесь люди получат знания в части экологических проектов, раздельного сбора мусора. Я думаю, это будет дополнительным местом, где можно получить определенный досуг.

Анна Карабанова, глава администрации Благовещенского района

Также во время открытия центра представители компании, Минэкологии и местной власти подписали документ о сотрудничестве. В Благовещенске на пятидесяти двух площадках для твердых отходов установят контейнеры, чтобы жители могли сдавать ПЭТ-пластик на переработку и вносить свой вклад в защиту природы.

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