Программу "Рекрут" в Башкирии продлили до 31 декабря

В Башкирии продлили срок работы программы "Рекрут", об этом сообщает "Башинформ". Первоначально она должна была завершиться 31 октября, однако заявления все еще продолжают поступать, поэтому принято решение о ее продлении.

Интерес к программе есть, достаточно лишь посмотреть на цифры статистики. Так, например, к 22 октября было зафиксировано в общей сложности 1040 заявлений, по каждому из которых выплатили 50 тысяч рублей, а к 31 октября таких заявлений насчитывалось 1287.