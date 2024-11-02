Программу "Рекрут" в Башкирии продлили до 31 декабря

В Башкирии продлили срок работы программы "Рекрут", об этом сообщает "Башинформ". Первоначально она должна была завершиться 31 октября, однако заявления все еще продолжают поступать, поэтому принято решение о ее продлении.
Интерес к программе есть, достаточно лишь посмотреть на цифры статистики. Так, например, к 22 октября было зафиксировано в общей сложности 1040 заявлений, по каждому из которых выплатили 50 тысяч рублей, а к 31 октября таких заявлений насчитывалось 1287.
В рамках программы, инициированной региональным ДОСААФ, волонтеры, помогающие добровольцам заключить контракт с Министерством обороны РФ, получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Чтобы стать участником программы «Рекрут», волонтер старше 18 лет должен привлечь желающего на военную службу по контракту с Минобороны РФ. Активист и потенциальный кандидат обязаны вместе явиться в ближайшее отделение ДОСААФ и военкомат. Как только солдат пройдет медкомиссию и отправится на службу, волонтер получит полагающуюся премию.
За более подробной информацией можно обратиться в ситуационный центр Башкирии по телефонам 122 или +7 (347) 218-19-19.