Владимир Путин присвоил бойцу из Башкирии звание Героя России посмертно

Звание Героя России Указом Владимира Путина посмертно присвоено уроженцу Белорецкого района, офицеру воздушно-десантных войск, капитану Максиму Рыбакову. 2 февраля командир батальона 299-го гвардейского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сумел отвлечь бойцов ВСУ ответным огнем и сорвать их попытку перейти в атаку. Прикрывая отход своих подразделений, противник провел огневой налёт. 34-летний Максим погиб, получив смертельные ранения.
С того момента, как не стало единственного сына, Елена Рыбакова не выпускает памятные вещи из рук: первые погоны, личный дневник, блокнот с эскизами. А иконка всегда была первым оберегом Максима, еще с юности.
Максим Рыбаков родился в посёлке Верхняя Арша Белорецкого района. С мамой переехал в город, где занимался греко-римской борьбой, танцами и рисованием. А любимым занятием в свободное время было посещение тира, где у него появилось желание стать офицером. Окончил восьмой класс и поехал в Екатеринбург поступать в Суворовское военное училище.
Всё располагало к профессиональной карьере: дисциплинированность, сила, а главное — любовь к Родине. Продолжил обучение в Рязанском воздушно-десантном командном училище, где познакомился со своей будущей женой Светланой. По окончании их распределили на службу в Кострому, где они и проживали все эти годы.
Максим участвовал в миротворческих мероприятиях в Киргизии и спецзаданиях в Сирии. На передовую отправился с первого дня начала СВО командиром парашютно-десантной роты. Не раз получал тяжелые ранения, лечился и вновь отправлялся на передовую. Но с одного из заданий живым уже не вернулся.
2 февраля Максим Рыбаков, будучи командиром батальона, благодаря грамотному маневру и нестандартному подходу в применении минометных расчетов и артиллерии с использованием засад, отвлек бойцов ВСУ огнем из пулеметов, сорвал их попытку перейти в атаку. Прикрывая отход своих подразделений, противник провел огневой налет. Боец погиб, получив ранения, несовместимые с жизнью.
За проявленные мужество и героизм указом президента России Максиму Рыбакову присвоили звание Героя России посмертно. 26 октября «Золотую звезду» передали семье бойца на торжественной церемонии в Рязани. Туда после смерти мужа вернулась вдова с семилетним сыном.
Это последние фотографии, отправленные матери с передовой. По словам Елены Рыбаковой, подчиненные отзывались о своем командире как о добром, внимательном и чутком человеке, который ни разу не повышал голос. Таким он был и дома. В памяти близких останется хорошим семьянином — заботливым сыном и любящим мужем.