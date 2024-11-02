Владимир Путин присвоил бойцу из Башкирии звание Героя России посмертно

Звание Героя России Указом Владимира Путина посмертно присвоено уроженцу Белорецкого района, офицеру воздушно-десантных войск, капитану Максиму Рыбакову. 2 февраля командир батальона 299-го гвардейского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сумел отвлечь бойцов ВСУ ответным огнем и сорвать их попытку перейти в атаку. Прикрывая отход своих подразделений, противник провел огневой налёт. 34-летний Максим погиб, получив смертельные ранения.

С того момента, как не стало единственного сына, Елена Рыбакова не выпускает памятные вещи из рук: первые погоны, личный дневник, блокнот с эскизами. А иконка всегда была первым оберегом Максима, еще с юности.

Максим Рыбаков родился в посёлке Верхняя Арша Белорецкого района. С мамой переехал в город, где занимался греко-римской борьбой, танцами и рисованием. А любимым занятием в свободное время было посещение тира, где у него появилось желание стать офицером. Окончил восьмой класс и поехал в Екатеринбург поступать в Суворовское военное училище.

Прислал телеграмму, что поступил. Я как взяла эту телеграмму, села в огороде на грядку и реву. Мама говорит: «Ты чего ревешь?» Я говорю: «Мам, а я не готова». Елена Рыбакова, мать героя Российской Федерации

Всё располагало к профессиональной карьере: дисциплинированность, сила, а главное — любовь к Родине. Продолжил обучение в Рязанском воздушно-десантном командном училище, где познакомился со своей будущей женой Светланой. По окончании их распределили на службу в Кострому, где они и проживали все эти годы.

Максим участвовал в миротворческих мероприятиях в Киргизии и спецзаданиях в Сирии. На передовую отправился с первого дня начала СВО командиром парашютно-десантной роты. Не раз получал тяжелые ранения, лечился и вновь отправлялся на передовую. Но с одного из заданий живым уже не вернулся.

Я на тот момент подумала: «Господи, живой. И не в плену». Когда мне племянница сказала: «Леночка, Максим...» Я думала, ранен, а мне сказали: «Его больше нет». Я и сейчас слежу за всеми новостями их дивизии, его полков, и мне всё кажется, что вот-вот... Он позвонит, он напишет. Елена Рыбакова, мать героя Российской Федерации

2 февраля Максим Рыбаков, будучи командиром батальона, благодаря грамотному маневру и нестандартному подходу в применении минометных расчетов и артиллерии с использованием засад, отвлек бойцов ВСУ огнем из пулеметов, сорвал их попытку перейти в атаку. Прикрывая отход своих подразделений, противник провел огневой налет. Боец погиб, получив ранения, несовместимые с жизнью.

В ночь перед гибелью мы с ним переписывались очень долго, и он у меня спрашивает: «Мамуль, как дела, как твое горло?» Всегда... Любые мероприятия, которые у нас проходили, он мне всегда потом писал: «Мамуль, привет, как всё прошло?» Я и сейчас каждый раз жду, когда что-то проходит, я думаю: «Щас всё закончится, и он опять спросит: «Мамуль, как всё прошло?» Елена Рыбакова, мать героя Российской Федерации

За проявленные мужество и героизм указом президента России Максиму Рыбакову присвоили звание Героя России посмертно. 26 октября «Золотую звезду» передали семье бойца на торжественной церемонии в Рязани. Туда после смерти мужа вернулась вдова с семилетним сыном.

У нас еще один герой Российской Федерации посмертно, к сожалению. Мне позвонил губернатор Рязанской области Павел Викторович, давно друг друга знаем. Он говорит, ваш парень. Указ вот вышел, это капитан Рыбаков Максим Радикович — две медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «Мужества», золотая звезда. 90-го года рождения, совсем молодой парень. На маму надо выйти, потом я сам с ней встречусь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан