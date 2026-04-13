В Уфимском районе почтили память Героя России Ильдара Суфиярова

В Центре образования села Шмидтово Уфимского района почтили память Героя России Ильдара Суфиярова. Ровно два года назад 54-летний инженер Уфимского нефтеперерабатывающего завода, возглавивший взвод в батальоне имени Даяна Мурзина, героически погиб в зоне спецоперации: не желая сдаваться в плен, он подорвал себя и троих солдат противника. На митинге, приуроченном к годовщине подвига, собрались односельчане, педагоги и молодёжь.

Боец с позывным «Хасан», в честь деда, пропавшего без вести в Великой Отечественной войне, повторил его судьбу: вернуться с поля боя живым не удалось. Прах Ильдара Суфиярова был предан земле 18 сентября прошлого года в Уфе.

В деревне Шмидтово Уфимского района имя Героя России Ильдара Суфиярова теперь не только в сердцах земляков, но и на фасаде новой школы. Образовательный центр уже собирает личные вещи бойца, переданные родными – здесь они станут основой музейной экспозиции для героического воспитания подрастающего поколения.