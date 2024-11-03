В Башкирии ожидается похолодание до -10°С

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие сутки. 4 ноября в регионе ожидаются небольшой снег, юго-западный умеренный ветер и заморозки. Температура воздуха ночью 0, -5°С, при прояснениях до -10°С, а днём +1, -4°С.

На дорогах – гололедица. В связи с этим региональное МЧС призывает водителей быть предельно внимательными за рулем, не выезжать на трассы на летней резине, соблюдать дистанцию и скоростной режим.