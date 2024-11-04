Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днём народного единства

Уважаемый Радий Фаритович! Этот праздник сплачивает всех, кто любит своё Отечество и делает всё, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой. 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности наш народ одержал победу над иноземными захватчиками. И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояние россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и её граждан.

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ