Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днём народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с Днём народного единства.
Также Хабиров получил поздравления от председателя правительства России Михаила Мишустина.
Поздравление пришло и от полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который отметил, что День народного единства символизирует любовь к родной земле и важность сплоченности и солидарности. Он призвал помнить о вкладе каждого в укрепление страны, особенно в условиях специальных операций, и пожелал всем здоровья и взаимопонимания.