Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днём народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с Днём народного единства.

Фото №1 - Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днём народного единства

Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём народного единства. Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу. Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин, Президент РФ 

Также Хабиров получил поздравления от председателя правительства России Михаила Мишустина.

Уважаемый Радий Фаритович! Этот праздник сплачивает всех, кто любит своё Отечество и делает всё, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой. 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности наш народ одержал победу над иноземными захватчиками. И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояние россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и её граждан.

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Поздравление пришло и от полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который отметил, что День народного единства символизирует любовь к родной земле и важность сплоченности и солидарности. Он призвал помнить о вкладе каждого в укрепление страны, особенно в условиях специальных операций, и пожелал всем здоровья и взаимопонимания.

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