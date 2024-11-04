Венера и молодая Луна украсят небо Башкирии

Жители Башкирии смогут увидеть Венеру и молодую Луну 5 ноября в вечернем небе. В 18:00 Венера будет находиться на высоте 5 градусов над горизонтом. Они появятся на юго-западе после заката солнца, когда начнет разгораться заря.

Молодая Луна, которой всего 4 дня (новолуние произошло 1 ноября) будет представлять собой тонкий серп, освещенный с той стороны, которая обращена к Солнцу. Венера, очень яркая и заметная, будет расположена немного выше и правее Луны.

Однако увидеть их удастся всего на короткий период, так как Луна зайдет примерно в 18:35 по уфимскому времени. Венера на полчаса позже.