«Возможность профессионального роста»: студенты-иностранцы о вузах Башкирии

В современной России в 19-й раз отмечается День народного единства. Хотя сама дата имеет более глубокие корни в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Сегодня в нашей республике в мире и согласии проживают более 160 национальностей. А студенты со всего мира приезжают в Уфу получить высшее образование.

Для студента Башкирского государственного медицинского университета Геша Миателано Башкортостан стал вторым домом. Уроженец африканской республики Конго заканчивает вуз и уже сейчас помогает тем, кто в нём нуждается. Во время пандемии коронавируса также выполнял свой долг в красной зоне. Говорит, пациенты сначала удивлялись его появлению в палате. Но очень быстро находили общий язык. Тем более русским будущий врач владеет практически в совершенстве. Выучил его не только чтобы учиться.

Меня всегда привлекала богатая история и культура России. И, если честно, хочу вам сказать, что здесь есть хорошая возможность для профессионального роста и личного развития. Жители в Башкортостане добрые и хорошие, они очень гостеприимные. Геш Миателано, студент БГМУ

Согласны с этим и студенты младших курсов медуниверситета, приехавшие учиться в Уфу из бывших советских республик. Нас многое объединяет, говорят будущие врачи. История, культура и даже национальная кухня.

Башкортостан мне понравился, потому что тут люди хорошие, добрые. Тут традиции с Узбекистаном очень похожие. Я здесь нашёл очень много друзей разных национальностей. Мы вместе участвуем в разных фестивалях. Мне очень нравятся башкирские танцы и кулинария Башкортостана. Санатжон Рахматжонов, студент БГМУ

После получения диплома они планируют вернуться к себе домой и применять полученные знания на практике. Но Башкортостан навсегда останется в памяти как регион, где живут добрые люди, говорят студенты из Казахстана.

Мы поступили в Уфу, потому что здесь медицина очень высокого уровня. Преподавательский состав тоже очень хороший. Город Уфа мне очень нравится. Мой брат тоже тут учился, и вот я за ним приехал. У меня здесь много друзей. Тут хорошие люди, друг друга понимают. И помогают мне, потому что я ещё только на 1 курсе. Тут много национальностей, похоже на Казахстан. Казахстан тоже многонациональная страна. Все дружелюбные. Башкирская кухня мне очень нравится, потому что она похожа на казахскую. Яшнарбек Ирисматов и Маржана Аманбекова, студенты БГМУ