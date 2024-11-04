«Возможность профессионального роста»: студенты-иностранцы о вузах Башкирии

В современной России в 19-й раз отмечается День народного единства. Хотя сама дата имеет более глубокие корни в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Сегодня в нашей республике в мире и согласии проживают более 160 национальностей. А студенты со всего мира приезжают в Уфу получить высшее образование.
Для студента Башкирского государственного медицинского университета Геша Миателано Башкортостан стал вторым домом. Уроженец африканской республики Конго заканчивает вуз и уже сейчас помогает тем, кто в нём нуждается. Во время пандемии коронавируса также выполнял свой долг в красной зоне. Говорит, пациенты сначала удивлялись его появлению в палате. Но очень быстро находили общий язык. Тем более русским будущий врач владеет практически в совершенстве. Выучил его не только чтобы учиться.
Согласны с этим и студенты младших курсов медуниверситета, приехавшие учиться в Уфу из бывших советских республик. Нас многое объединяет, говорят будущие врачи. История, культура и даже национальная кухня.
После получения диплома они планируют вернуться к себе домой и применять полученные знания на практике. Но Башкортостан навсегда останется в памяти как регион, где живут добрые люди, говорят студенты из Казахстана.
Башкортостан — один из крупнейших многонациональных регионов России. И дружбе народов у нас уделяется особое внимание. Независимо от веры мы вместе отмечаем религиозные праздники, ходим в гости друг к другу, поддерживаем в трудную минуту. В единстве наша сила. История неоднократно доказывала это в самые непростые времена. Доказывает она это и сегодня.