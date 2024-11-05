В Башкирии намерены урегулировать деятельность риэлторов

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены пересмотреть и усовершенствовать законодательство о риэлтерской деятельности.

Фото №1 - В Башкирии намерены урегулировать деятельность риэлторов

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, на данный момент правовой статус риэлторов не определён. Они работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок. Соответствующих реестров для риэлторов не существует.

По сути, сегодня человек «с улицы» может назваться риэлтором и зарабатывать на сделках, и это не будет нарушением закона. Между тем покупка жилья для большинства людей – вопрос судьбоносный, к специалистам обращаются как раз для того, чтобы сделка прошла гладко, с учетом всех возможных нюансов, а этого никто не может гарантировать.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ 

В регионе планируют разработать единый закон о риэлторской деятельности. Рабочая группа займется анализом правового массива и выработкой предложений. В неё войдут депутаты, профильные эксперты, представители надзорных ведомств, специалисты по операциям с недвижимостью.

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