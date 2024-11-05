В Башкирии намерены урегулировать деятельность риэлторов

По сути, сегодня человек «с улицы» может назваться риэлтором и зарабатывать на сделках, и это не будет нарушением закона. Между тем покупка жилья для большинства людей – вопрос судьбоносный, к специалистам обращаются как раз для того, чтобы сделка прошла гладко, с учетом всех возможных нюансов, а этого никто не может гарантировать.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ