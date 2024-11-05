В Башкирии намерены урегулировать деятельность риэлторов

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены пересмотреть и усовершенствовать законодательство о риэлтерской деятельности.
Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, на данный момент правовой статус риэлторов не определён. Они работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок. Соответствующих реестров для риэлторов не существует.
В регионе планируют разработать единый закон о риэлторской деятельности. Рабочая группа займется анализом правового массива и выработкой предложений. В неё войдут депутаты, профильные эксперты, представители надзорных ведомств, специалисты по операциям с недвижимостью.