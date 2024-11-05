В Салавате открыли обновлённую Аллею Батыра

В Салавате открыли центральную аллею. Зеленую зону полностью изменили по проекту «Формирование комфортной городской среды». Стоимость объекта составила чуть больше 65 миллионов рублей. На Аллее Батыра установили игровые и спортивные зоны, освещение, места для отдыха и фонтан. Также отреставрировали бюст Салавата Юлаева.

Раньше здесь был только асфальт и старые деревья. Теперь это место притяжения жителей города Салавата. Игровая площадка, спортивный комплекс, столы для игры в шахматы. На Аллее Батыра появились обустроенные зоны отдыха для всех возрастов.

Это очень хорошая идея, потому что не во всех местах городах еще такое есть. Например, у нас есть парк культуры и отдыха, но он достаточно далеко, туда где-то час нам идти, неудобно. А здесь ты недолго идешь, и тоже так же красиво, так же хорошо оборудовано все и так же приятно проводить время вечером.

Анастасия Пресникова, жительница г. Салавата

Даже вот такая погода, не солнечная, не очень радостная, но нам все равно здесь нравится.

Анна Мамаева, жительница г. Салавата

И здесь еще шишки я вижу. И листья дубовые, и орешки от дуба падают. – Мы еще что здесь собирали? Красивые листы дубовые, да, желуди собирали? – И еще цветочки всякие, летом особенно растут.

Мирон Мамаев, житель г. Салавата
Фото №1 - В Салавате открыли обновлённую Аллею Батыра

На аллее стало не только красивее, но и безопаснее. Для активных детских игр предусмотрели резиновое покрытие. По всей территории установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Главная фигура здесь – бюст Салавата Юлаева. Раньше он стоял на небольшой тумбе в парке имени Пушкина. Теперь памятник перенесли на Аллею Батыра, отреставрировали, сделали постамент и облагородили территорию вокруг него.

Новую жизнь в старую аллею вдохнули благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Какое именно место города улучшить, выбирали сами жители.

Жители проголосовали в прошлом году за вторую очередь, в позапрошлом году за первую очередь. И в течение двух лет мы вот эту Аллею Батыра реализовали полностью. Сейчас аллея закончена, и, как вы видите, жители могут увидеть результат своего голосования.

Альберт Муталов, заместитель главы администрации г. Салавата по вопросам жизнеобеспечения

Результат, как говорится, налицо. Даже в прохладную погоду каждый находит здесь занятие по душе. Зимой на аллее планируют открыть ледовый городок. А с приходом тепла здесь вновь заработает фонтан, который уже закрыли на зимовку.

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