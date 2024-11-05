В Салавате открыли обновлённую Аллею Батыра

Это очень хорошая идея, потому что не во всех местах городах еще такое есть. Например, у нас есть парк культуры и отдыха, но он достаточно далеко, туда где-то час нам идти, неудобно. А здесь ты недолго идешь, и тоже так же красиво, так же хорошо оборудовано все и так же приятно проводить время вечером.

Анастасия Пресникова, жительница г. Салавата