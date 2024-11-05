В Салавате открыли обновлённую Аллею Батыра

В Салавате открыли центральную аллею. Зеленую зону полностью изменили по проекту «Формирование комфортной городской среды». Стоимость объекта составила чуть больше 65 миллионов рублей. На Аллее Батыра установили игровые и спортивные зоны, освещение, места для отдыха и фонтан. Также отреставрировали бюст Салавата Юлаева.
Раньше здесь был только асфальт и старые деревья. Теперь это место притяжения жителей города Салавата. Игровая площадка, спортивный комплекс, столы для игры в шахматы. На Аллее Батыра появились обустроенные зоны отдыха для всех возрастов.
На аллее стало не только красивее, но и безопаснее. Для активных детских игр предусмотрели резиновое покрытие. По всей территории установили освещение и камеры видеонаблюдения.
Главная фигура здесь – бюст Салавата Юлаева. Раньше он стоял на небольшой тумбе в парке имени Пушкина. Теперь памятник перенесли на Аллею Батыра, отреставрировали, сделали постамент и облагородили территорию вокруг него.
Новую жизнь в старую аллею вдохнули благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Какое именно место города улучшить, выбирали сами жители.
Результат, как говорится, налицо. Даже в прохладную погоду каждый находит здесь занятие по душе. Зимой на аллее планируют открыть ледовый городок. А с приходом тепла здесь вновь заработает фонтан, который уже закрыли на зимовку.