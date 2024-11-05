Медведь помог волонтерам в поисках воздушного шарика в заповеднике

В Керженском заповеднике в Нижегородской области медведь помог волонтерам обнаружить воздушный шарик. Как сообщает издание pravda-nn.ru, в конце октября сотрудники и волонтеры собирали шары, которые попали в лес из города, так как они представляют опасность для животных.

Один из шаров был найден благодаря бурому медведю, который возник на их пути и привлек внимание к этому предмету. Из-за любопытства медвежонка волонтеры смогли понаблюдать за ним и заснять его на видео. Как отметили сотрудники заповедника, в 50 метрах от места находки располагалась старая берлога и, вероятно, неподалеку есть и новая.