Медведь помог волонтерам в поисках воздушного шарика в заповеднике

В Керженском заповеднике в Нижегородской области медведь помог волонтерам обнаружить воздушный шарик. Как сообщает  издание pravda-nn.ru, в конце октября сотрудники и волонтеры собирали шары, которые попали в лес из города, так как они представляют опасность для животных.

Фото №1 - Медведь помог волонтерам в поисках воздушного шарика в заповеднике

Один из шаров был найден благодаря бурому медведю, который возник на их пути и привлек внимание к этому предмету. Из-за любопытства медвежонка волонтеры смогли понаблюдать за ним и заснять его на видео. Как отметили сотрудники заповедника, в 50 метрах от места находки располагалась старая берлога и, вероятно, неподалеку есть и новая.

Фото: Издание pravda-nn.ru.

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