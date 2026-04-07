В Башкирии боец СВО оценил антидроновые одеяла, сшитые волонтерами

В Янауле с помощью тепловизора волонтеры провели испытания антидроновых одеял. Их создают активисты движения «Шьем для Героев». Высокотехнологичные изделия, разработанные для защиты от БПЛА, оценил и участник СВО с позывным «Уголек».

Пребывая в краткосрочном отпуске, боец пообщался с мастерицами и оценил их работу. Во время испытаний он подчеркнул, что для эффективной защиты между человеком и одеялом необходима воздушная прослойка, а само изделие при правильном использовании действительно спасает жизни.