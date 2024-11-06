В Уфе за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Сегодня в Уфе выпало почти четверть от месячной нормы осадков. Многие улицы и дороги столицы завалены снегом. Из-за этого утром на главных автомагистралях города образовались десятибальные пробки. Машины застревали, увеличилось и число ДТП. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Эти кадры разлетелись по всем соцсетям. Из-за обильных осадков автобус застрял на заснеженной дороге. Пассажиры 75-го маршрута помогали выталкивать его своими силами. В других местах транспорт не мог преодолеть подъемы. Движение на центральных улицах Уфы и при въезде вовсе было парализовано. Образовались десятибалльные пробки.

На борьбу со снегом в столице брошены все силы. Ведь в городе выпало почти четверть от месячной нормы осадков. В первую очередь расчистка ведется на главных магистралях, а затем на второстепенных дорогах. Проезжую часть обрабатывают реагентами. В уборке задействованы более 300 единиц техники и столько же сотрудников.

На полную мощность заработал и снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша. Снег сюда завозят из трех районов столицы. Активно трудятся и дворники. Свыше 800 человек помогают убирать главные улицы Уфы. Правда, на пути сотрудников коммунальных служб встречаются препятствия, которые усложняют их работу.

Помочь городу стать чище могут и его жители. Например, стараться не парковать на длительное время автомобили вдоль дорог или же оставлять свой номер телефона. Ну и, конечно, сменить резину на зимнюю, чтобы избежать аварийные ситуации.

День жестянщика настал для автолюбителей, которые вовремя не переобулись и стали виновниками многих утренних ДТП. Кому-то повезло больше, и сегодня они стали первыми в очереди на замену колес.

Владельцы одной из шиномонтажек в центре Уфы признаются, что клиентов в этот день было не так много. Более 40 человек. Ведь большинство водителей уже поменяли колеса. С начала дня в Уфе произошло более девяноста дорожных происшествий. В основном это столкновения.

Как отмечают синоптики, такая погода в республике продлится до пятницы. Причем температура воздуха в некоторых районах ночью понизится до минус четырнадцати. Правда, небольшое потепление ожидается уже в грядущие выходные.