В Уфе начались массовые проверки пассажирского транспорта

За последние 24 часа в Уфе зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека получили травмы. Кроме того, инспекторы выявили 319 нарушений правил дорожного движения, задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 водителей, не имеющих удостоверения.