Из Уфы в Таиланд возобновляют прямые рейсы

Из аэропорта Башкирии возобновляются прямые авиарейсы на курорты Таиланда.
С 11 ноября российская авиакомпания AZUR air совместно с туроператорами запускает полеты из Уфы на Пхукет. С 15 ноября рейсы будут выполняться два раза в 12-13 дней.
С 14 ноября из Уфы также начнутся полеты в Паттайю (аэропорт Утапао) с частотой 2 раза в месяц. На данных направлениях будут использоваться самолеты Boeing 767-300, вмещающие 336 пассажиров. Время в пути до Пхукета и Паттайи — 8 часов 15 минут.
С 17 января прямые рейсы на Пхукет из Уфы запустит Red Wings на Boeing 777-200.