Из Уфы в Таиланд возобновляют прямые рейсы

С 14 ноября из Уфы также начнутся полеты в Паттайю (аэропорт Утапао) с частотой 2 раза в месяц. На данных направлениях будут использоваться самолеты Boeing 767-300, вмещающие 336 пассажиров. Время в пути до Пхукета и Паттайи — 8 часов 15 минут.