В Башкирии волонтёры производят БПЛА для бойцов СВО

В Ишимбае волонтеры наладили производство собственных беспилотников. Летательные аппараты выпускают для нужд воинов из Башкортостана. Представители самых разных профессий объединились, чтобы помочь солдатам и офицерам на передовой, с которыми постоянно держат связь.

Это пробный полет нового коптера с необычным названием «Салям». Он предназначен для сброса гранат на противника, доставки воды и медикаментов на передовую. Максимальный набор высоты беспилотника — тысяча метров. Его собрали жители Ишимбая. Причем не на крупном, как может показаться, предприятии, а в небольшом помещении в центре города площадью 8 квадратных метров.

В самую первую очередь, как бы, начинается сборка с рамы. Всё основное оборудование крепится на нем. Юнир Абдуллин, техник

К корпусу прикрепляют платы, моторы и видеопередатчики. Поэтому конструктору важно соблюдать аккуратность и точность при сборке. Затем специалисты подключают аппарат к компьютеру для настройки, чтобы БПЛА мог потом взлетать и выполнять команды оператора.

А уже потом беспилотник тестируют на полигоне. Если обнаружатся дефекты — устройство отправят на доработку. Сборку коптеров собственного производства инициировали волонтеры из организации «Хранители Башкортостана» после доставки гуманитарной помощи нашим солдатам. Общим делом занимаются семь человек — причем из самых разных сфер.

С нашей стороны мы только сделали каплю в море. Но они нас отблагодарили, а мы им в ответ говорили: «Зачем? Это вы защищаете наш сон». Также, помимо того, наша поездка осуществлялась в обмене опытом создания беспилотников. Ранис Абдрашитов, организатор волонтёрского движения

Волонтёром стал и предприниматель Альберт Яманаев. Именно в его мастерской, где чинят бытовую технику и телефоны, теперь делают БПЛА. Как человек с техническим образованием, он знает все тонкости сборки и всегда прислушивается к мнению военных.

Если брать наши дроны, то мы получили бесценный опыт от поездки к нашим собратьям в ДНР. Нам некоторые моменты рассказали, как, собственно, переходить на актуальные частоты — обходить тем самым глушилки. Альберт Яманаев, предприниматель

Ишимбайцы произвели более десяти коптеров. Причем трех модификаций: легкие, средние и тяжёлые. Все они предназначены для выполнения разных задач. Этот дрон превосходит своих собратьев по многим показателям. Разгоняется до 300 км/ч, если пустой, и способен поднимать до трех с половиной килограммов груза. Оборудован камерой дневного и ночного наблюдения. К слову, двигатели на нем произведены в Уфе.