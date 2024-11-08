В школе Башкирии прошёл урок мужества

В ишимбайской школе №19 провели урок мужества для учеников. Гостями встречи стали художники городской картинной галереи. Они показали ребятам свои работы, посвященные воинам специальной военной операции.
В частности, картину, на которой живописцы изобразили выпускника данного учебного заведения Виталия Новикова, погибшего в ходе выполнения боевого задания. Благодаря своим решительным действиям десантник эвакуировал с поля боя более сорока человек. При налете вражеского дрона накрыл своим телом раненого сослуживца. За этот подвиг ему присвоили орден Мужества посмертно.
Также к школьникам в гости заглянули местные волонтеры из организации «Хранители Башкортостана». Они сами собирают коптеры для наших солдат. Энтузиасты производят и совершенствуют беспилотники разного назначения. Для разведки, нанесения ударов по противнику и доставки грузов: медикаментов, продуктов и воды.