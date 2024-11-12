Швеи из Башкирии сшили флисовые толстовки для бойцов СВО

«Нашим бойцам, принимающим участие в спецоперации, важно чувствовать поддержку. Мы уверенны, что наши изделия будут согревать сердца наших солдат и напоминать, что их ждут дома», - говорят мастерицы. Ведь практически у каждой из них есть родственники и знакомые, которые участвуют в спецоперации.