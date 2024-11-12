Швеи из Башкирии сшили флисовые толстовки для бойцов СВО

В зону специальной военной операции из Мечетлинского района Башкирии отправилась очередная партия гуманитарной помощи.
Местные швеи сшили для бойцов 17 флисовых толстовок, которые будут согревать бойцов даже в самое морозное время.
Не остались в стороне и учащиеся лицея №1 и Башкирской гимназии. Вместе со своими преподавателями для бойцов они изготовили 93 опознавательные повязки "Свой - чужой".
Неравнодушные рукодельницы из Азикеевского, Большеокинского и Теляшевского сельских поселений связали 38 пар шерстяных носков.
«Нашим бойцам, принимающим участие в спецоперации, важно чувствовать поддержку. Мы уверенны, что наши изделия будут согревать сердца наших солдат и напоминать, что их ждут дома», - говорят мастерицы. Ведь практически у каждой из них есть родственники и знакомые, которые участвуют в спецоперации.