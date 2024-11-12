Мастерицы из Башкирии заготовили лапшу и чак-чак для бойцов СВО

Жительницы Шулгановского сельсовета Татышлинского района в эти дни заготовили для бойцов СВО домашнюю лапшу. Гостинцы с Родину женщины передали с очередным гуманитарным конвоем.
Готовую еду упаковывают в специальные контейнеры, после чего она отправляется в зону специальной военной операции. Домашний чак-чак для наших бойцов сделали жители деревни Гарибашево.
В сельсовете отмечают: каждый желающий может оказать помощь бойцам. Специально для этого работает штаб "Зов сердца", где волонтеры помогают добровольцам приближать Победу.