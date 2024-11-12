Все в одном месте: как в Уфе работает центр "Защитник"

Эту проблему для будущих защитников Отечества сняли – всё теперь централизованно, быстро и бесплатно. Помимо здоровья, тут могут оперативно восстановить необходимые утраченные документы и оформить карту «Мир», если до сих пор не было. Для этого в холле сидят представители двух банков. Даешь им паспорт, подписываешь заявление и моментально получаешь карту. На эту карту бойцу будет приходить зарплата и различные пособия.