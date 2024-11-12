Все в одном месте: как в Уфе работает центр "Защитник"

Журналисты издания "Башинформ" побывали в центре "Защитник", который открылся в октябре на базе санатория "Черемушки".
Плюсы этого места очевидны: здесь можно решить "бумажные" вопросы, пройти медкомиссию, есть столовая, мини-гостиница и даже шашечный клуб для тех, кому надо скоротать время.
При входе у каждого происходит осмотр личных вещей. Понятное дело, что алкоголь, оружие - все это проносить с собой нельзя, а курить разрешают только в специально отведенном для этого месте.
Раньше желающие заключить контракт самостоятельно проходили медкомиссию, сдавали анализы, собирали разные справки. Все это занимало несколько дней и обходилось в несколько тысяч рублей.
Эту проблему для будущих защитников Отечества сняли – всё теперь централизованно, быстро и бесплатно. Помимо здоровья, тут могут оперативно восстановить необходимые утраченные документы и оформить карту «Мир», если до сих пор не было. Для этого в холле сидят представители двух банков. Даешь им паспорт, подписываешь заявление и моментально получаешь карту. На эту карту бойцу будет приходить зарплата и различные пособия.
Напомним, что бойцам из Башкирии с учетом выплат полагается за первый год более 3 825 000 рублей, а членам семьи более сорока различных льгот, среди которых бесплатные путевки в санаторий, освобождение от некоторых налогов, полностью бесплатное образование для детей, помощь семье в быту, а также многое другое.
Центр принимает мужчин с 18 до 65 лет, пребывающих в запасе, а также не проходивших воинскую службу, готовых поступить на военную службу по контракту и уехать в зону СВО. Прописка в Башкирии – не обязательна. Пункт принимает жителей любых регионов! Главное, чтобы были здоровы и готовы выполнять приказы командиров.
Адрес центра «Защитник»: Уфа, ул. Элеваторная, 15. Это на въезде в город с южной стороны, в районе Мелькомбината. Добраться можно самостоятельно на машине, общественным транспортом до остановки «Озерная» и потом пешком 3,5 км или в составе организованной группы, обратившись в военкомат по месту жительства. Приехать и разместиться можно круглосуточно, процедуры идут с 8 утра.