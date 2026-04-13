В Уфе прошел прием граждан от фонда «Защитники Отечества»

Граждане оставляли заявления на получение положенных льгот, оказание медицинской, психологической помощи, оформляли документы и решали бытовые вопросы. Также на месте была возможность получить консультацию юристов. Такие приемы проходят регулярно в районах и городах Башкортостана в рамках акции «Защитники Отечества».